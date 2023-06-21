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США призывают рф предоставить доступ к людям, которые находятся на левом берегу Херсонщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. США призывают Россию предоставить доступ к людям, которые сейчас находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.

США призывают рф предоставить доступ к людям, которые находятся на левом берегу Херсонщины

Цитата

«Сейчас очень важно и мы призываем россию предоставить доступ к людям, которые сейчас находятся на левом берегу Днепра, которые находятся на затопленных территориях», - сказал Блинкен.

Дополнение

В Херсонской области продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, на местах подтопления работают взрывотехники, экологи, коммунальщики и ГСЧС.

Специалисты делают все возможное, чтобы избежать эпидемии в области. Зато оккупационная власть своими действиями подвергает жителей левобережья эпидемической опасности.

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