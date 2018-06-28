США закликають країни РБ ООН приєднатися до санкцій проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Вашингтон продовжить політику санкцій щодо Ірану та закликає інші країни Ради Безпеки ООН приєднатися до них. Про це заявив у середу заступник постійного представника США при ООН Джонатан Коен, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН зі розгляду виконання резолюції 2231, прийнятої у підтримку Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, інформує УНН.
“Нові санкції демонструють нашу жорстку позицію, такі санкції будуть продовжені”, — підкреслив заступник постпреда.
Коен звинуватив Іран у порушенні резолюцій 2231, 2226, 2701. “У цих резолюціях члени РБ заборонили Ірану поставки зброї. Саме тому ми пропонуємо членам РБ приєднатися до нас у накладенні санкцій”, — сказав він.
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Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка виходить зі Спільного всеосяжного плану дій. США також не виключили, що в відношенні компаній з Євросоюзу, які після виходу Вашингтона з угоди продовжать співпрацю зі структурами Ірану, можуть бути введені санкції. Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану.
У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що ЄС повинен гарантувати Ірану дотримання його інтересів за СВПД, щоб зберегти угоду в силі. При цьому Тегеран підтвердив готовність не виходити з угоди і продовжити дотримуватися своїх зобов’язань.
26 травня Хасан Роухані повідомив, що Іран залишає за собою право на мирне збагачення атома, яку дала резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, додавши, що міжнародне співтовариство визнає незаконний характер виходу США з ядерної угоди.