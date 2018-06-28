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США призывают страны СБ ООН присоединиться к санкциям против Ирана

США призывают страны СБ ООН присоединиться к санкциям против Ирана

Киев  •  УНН

 • 10768 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана и призывает другие страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Коэн, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по рассмотрению выполнения резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, передает УНН.

"Новые санкции демонстрируют нашу жесткую позицию, такие санкции будут продолжены", - подчеркнул заместитель постпреда.

Коэн обвинил Иран в нарушении резолюций 2231, 2226, 2701. "В этих резолюциях члены СБ запретили Ирану поставки оружия. Именно поэтому мы предлагаем членам СБ присоединиться к нам в наложении санкций", - сказал он.

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Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирана соблюдения его интересов за СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить придерживаться своих обязательств.

26 мая Хасан Роухани сообщил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащения атома, которую дала резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода США по ядерной сделки.

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