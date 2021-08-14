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США вводить санкції проти кубинських чиновників

США вводить санкції проти кубинських чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство фінансів США заявило, що вводить санкції проти двох чиновників Міністерства внутрішніх справ Куби та військової частини через розслідування придушення урядом протестів минулого місяця. Пр оце пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Санкції застосовуються для Ромаріко Відала Сотомайора Гарсії та Педро Орландо Мартінеса Фернандеса та проти Tropas de Prevencion (TDP) кубинського Міністерства революційних збройних сил.

Цитата

“Ці дії висвітлюють і інших злочинців, відповідальних за придушення закликів кубинського народу до свободи та поваги до прав людини”, — сказала Андреа Гакі, директор Департаменту казначейства з питань контролю за іноземними активами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що солдати TDP “напали на демонстрантів і побили їх, під час жорстоких арештів”.

“Сполучені Штати підтримують народ Куби у його сміливому заклику до свободи. Ми будемо продовжувати вживати заходів щодо сприяння відповідальності за порушення прав кубинського уряду”, — сказав він у своєму зверненні.

Що передувало

Раніше США ввели санкції проти начальника Національної поліції Куби Оскар Кальєхас Валькарсе і його заступника Едді Сієрра Аріаса. Минулого тижня в чорний список потрапив міністр Революційних збройних сил Альваро Лопес Мієр.

Санкції проти Куби були розширені в рамках “акту Магнітського”, який дозволяє застосовувати обмеження до тих, хто, на думку Вашингтона, відповідальний за порушення прав людини. Заходи передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів і заморожування активів.

Масові протести на Кубі пройшли 11 липня, які стали найбільшими демонстраціями проти влади майже за 30 років. Місцеві жителі протестують проти зростання цін на продовольство, а також проти його дефіциту, відключень електрики і брак ліків.

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