США ввели санкції проти кількох депутатів Ради та колишнього віце-прем'єра України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сполучені Штати поповнили санкційний список чотирма громадянами України за "шкідливу діяльність" Росії. Про це сказано на сайті Мін'юсту США, пише УНН.
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Так, Управління з контролю за іноземними активами внесло до списку SDN (Specially Designated Nationals List) Тараса Козака, Володимира Олійника, Володимира Сівковича та Олега Волошина.
Всі вони є громадянами України, при цьому Козак і Волошин - діючі нардепи, Олійник і Сівкович - колишні народні обранці, останній ще й є колишнім віце-прем'єр-міністром України.
Про те, за що дані особи потрапили під санкції, поки не роз'яснюється.
Додамо
У травні минулого року народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Вже 13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. 20 травня у СБУ отримали дозвіл на затримання Тараса Козака. Він був оголошений у розшук. У СБУ говорили, що Козак перебуває у Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.
Також щодо Козака ще 2 лютого запровадили персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладено на низку підприємств медіахолдингу "Новини", куди також входять телеканали "ZIK" та "NewsOne", 112-канал.