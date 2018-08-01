США ввели санкції проти двох членів уряду Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністерство фінансів США ввело в середу санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону, передає УНН з посиланням на сайт відомства.
Як наголошується в документі, рестрикції введені в рамках прийнятого Конгресом США в 2016 році так званого глобального акту Магнітського, спрямованого проти осіб, замішаних, на думку Вашингтона, в корупції і які порушують права людини. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс пояснила на брифінгу, що заходи щодо Туреччини прийняті “за вказівкою президента” США Дональда Трампа.
Обидва міністри “відігравали провідну роль в організаціях, відповідальних за арешт і затримання” Брансона, відзначили в Мінфіні. “Ці посадові особи виступають керівниками турецьких урядових організацій, відповідальних за здійснення серйозних порушень прав людини в Туреччині”, — стверджується в документі.
“Неправомірне утримання під вартою пастора Брансона і триваюче судове переслідування з боку посадових осіб Туреччини просто неприйнятне, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. — Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати очікують його негайного звільнення”.
Вашингтон вважає, що Брансон “став жертвою необ’єктивного і несправедливого затримання турецькою владою”. У Мінфіні підкреслили, що його заарештували “за відсутністю доказів”. Попадання в список санкцій означає заморожування активів, заборону американцям на здійснення будь-яких операцій з міністрами, які підпали під обмежувальні заходи, а також заборона їм на в’їзд у США.
Як повідомляв УНН, Ердоган готовий ухвалити рішення про відновлення смертної кари.