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США ввели санкції проти двох членів уряду Туреччини

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністерство фінансів США ввело в середу санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля і глави турецького МВС Сулеймана Сойлу через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону, передає УНН з посиланням на сайт відомства.

Як наголошується в документі, рестрикції введені в рамках прийнятого Конгресом США в 2016 році так званого глобального акту Магнітського, спрямованого проти осіб, замішаних, на думку Вашингтона, в корупції і які порушують права людини. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс пояснила на брифінгу, що заходи щодо Туреччини прийняті “за вказівкою президента” США Дональда Трампа.

Обидва міністри “відігравали провідну роль в організаціях, відповідальних за арешт і затримання” Брансона, відзначили в Мінфіні. “Ці посадові особи виступають керівниками турецьких урядових організацій, відповідальних за здійснення серйозних порушень прав людини в Туреччині”, — стверджується в документі.

“Неправомірне утримання під вартою пастора Брансона і триваюче судове переслідування з боку посадових осіб Туреччини просто неприйнятне, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін. — Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати очікують його негайного звільнення”.

Вашингтон вважає, що Брансон “став жертвою необ’єктивного і несправедливого затримання турецькою владою”. У Мінфіні підкреслили, що його заарештували “за відсутністю доказів”. Попадання в список санкцій означає заморожування активів, заборону американцям на здійснення будь-яких операцій з міністрами, які підпали під обмежувальні заходи, а також заборона їм на в’їзд у США.

Як повідомляв УНН, Ердоган готовий ухвалити рішення про відновлення смертної кари.

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