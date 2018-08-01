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США ввели санкции против двух членов правительства Турции

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американском пастору Эндрю Брансон, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается в документе, рестрикции введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила на брифинге, что меры в отношении турции приняты “по указанию президента” США Дональда Трампа.

Оба министра “играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание” Брансона, отметили в Минфине. “Эти должностные лица выступают руководителями турецких правительственных организаций, ответственных за осуществление серьезных нарушений прав человека в Турции”, — утверждается в документе.

“Неправомерное содержание под стражей пастора Брансона и продолжающееся судебное преследование со стороны должностных лиц Турции просто неприемлемо, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. — Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают его немедленного освобождения”.

Вашингтон считает, что Брансон “стал жертвой необъективного и несправедливого задержания турецкими властями”. В Минфине подчеркнули, что его арестовали “за отсутствием доказательств”. Попадание в санкционный список означает замораживание активов, запрет американцам на осуществление каких-либо операций с министрами, подпавшими под ограничительные меры, а также запрет им на въезд в США.

Как сообщал УНН, Эрдоган готов принять решение о возобновлении смертной казни.

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