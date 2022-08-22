США викликали російського посла і зробили попередження щодо ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати попередили посла росії у Вашингтоні анатолія антонова проти ескалації війни в Україні та закликали Москву припинити військові дії на найбільшій у Європі атомній електростанції або поблизу неї під час зустрічі минулого тижня, повідомив представник Держдепартаменту. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
"антонов прибув у відомство 18 серпня, і США закликали росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанціє", — йдеться у заяві, яка є у розпорядженні агенства Reuters.
Доповнення
Москва не бачить можливості дипломатичного рішення для припинення війни в Україні і чекає на тривалу війну, заявив геннадій гатілов, постійний представник росії при ООН у Женеві у коментарі Financial Times. За його словами ООН має відігравати важливішу роль у спробах покласти край війні, і звинуватив США та інші країни НАТО в тому, що вони чинять тиск на Україну, щоб вона відмовилася від переговорів.
За його словами, прямих переговорів між путіним та президентом України Володимиром Зеленським не буде.
"Зараз я не бачу можливості для дипломатичних контактів, - сказав гатілов. - І чим довше продовжуватиметься конфлікт (війна - ред.), тим важче буде знайти дипломатичне рішення".