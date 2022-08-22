США вызвали российского посла и сделали предупреждение по ЗАЭС

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"антонов прибыл в ведомство 18 августа, и США призвали россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией", — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении агентство Reuters.

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Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения войны в Украине и ждет продолжительной войны, заявил геннадий Гатилов, постоянный представитель россии при ООН в Женеве в комментарии Financial Times. По его словам ООН должна играть более важную роль в попытках покончить с войной, и обвинил США и другие страны НАТО в том, что они оказывают давление на Украину, чтобы она отказалась от переговоров.

По его словам, прямых переговоров между путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов, – сказал гатилов. – И чем дольше будет продолжаться конфликт (война – ред.), тем труднее будет найти дипломатическое решение".