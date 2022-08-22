США вызвали российского посла и сделали предупреждение по ЗАЭС

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13837 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 44931 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91365 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 126286 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 125049 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 276000 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135041 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122717 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377410 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84300 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13799 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11785 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 4386 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 10124 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 6362 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 276021 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298925 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377422 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353681 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399836 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79769 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113387 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132974 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171915 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81087 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

США вызвали российского посла и сделали предупреждение по ЗАЭС

Киев • УНН

 • 286009 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Соединенные Штаты предупредили посла россии в Вашингтоне анатолия антонова против эскалации войны в Украине и призвали Москву прекратить военные действия на крупнейшей в Европе атомной электростанции или вблизи нее во время встречи на прошлой неделе, сообщил представитель Госдепартамента. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

США вызвали российского посла и сделали предупреждение по ЗАЭС

Цитата

"антонов прибыл в ведомство 18 августа, и США призвали россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией", — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении агентство Reuters.

Дополнение

Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения войны в Украине и ждет продолжительной войны, заявил геннадий Гатилов, постоянный представитель россии при ООН в Женеве в комментарии Financial Times. По его словам ООН должна играть более важную роль в попытках покончить с войной, и обвинил США и другие страны НАТО в том, что они оказывают давление на Украину, чтобы она отказалась от переговоров.

По его словам, прямых переговоров между путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов, – сказал гатилов. – И чем дольше будет продолжаться конфликт (война – ред.), тем труднее будет найти дипломатическое решение".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77