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США відмовили у візі очільнику МЗС Ірану для поїздки на засідання РБ ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. США в понеділок відмовилися видати візу міністрові закордонних справ Ірану Мохаммад Джаваду Заріфа, який збирався відправитися на засідання Ради Безпеки ООН, яке було заплановане на четвер. Про це з посиланням на американського чиновника повідомило агентство Reuters, передає УНН.

За даними видання, таке рішення було слідом за посиленням напруженості між двома країнами після того, як в результаті удару США в районі аеропорту Багдада в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ВС Ірану) Касем Сулеймані.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася після загибелі Сулеймані. Тегеран пообіцяв США жорстку відповідь і приступив до скорочення виконання своїх зобов’язань в рамках ядерної угоди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столтенберг: у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю

Ситуація в Іраку почала різко загострюватись 29 грудня після ударів ВПС США по об’єктам угруповання “Катаїб Хезболлах” в прикордонному з Сирією іракському місті Ель-Каїм. У Пентагоні тоді виступили з твердженням, що ця структура несе відповідальність за обстріл, який стався раніше по іракській базі під Кіркуком, де загинув американський фахівець. Дії США викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду Вашингтоном відносин з міжнародною антитерористичною операцією коаліційних сил.

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