Столтенберг: у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Країни НАТО на екстреному засіданні Північноатлантичної ради висловили згоду, що "Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю". Про це заявив у понеділок Генсек НАТО Йєнс Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі, передає УНН.
З його слів, на сьогоднішній зустрічі Сполучені Штати поінформували про ситуацію на Близькому Сході.
"Протягом багатьох років усі союзники висловлювали стурбованість з приводу дестабілізуючої діяльності Ірану в ширшому близькосхідному регіоні. Ми згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану. І ми єдині в тому, що засуджуємо підтримку Іраном різних терористичних груп", - зазначив Столтенберг.
З його слів, на сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості і деескалації. "Новий конфлікт нікому не потрібен. Тому Іран повинен утримуватися від подальшого насильства і провокацій", - додав Генсек НАТО.
Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС збирають у п'ятницю, 10 січня, екстрене засідання щодо Ірану.
Раніше Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого 3 січня загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Після цього Іран оголосив про скорочення зобов’язань щодо ядерної угоди.