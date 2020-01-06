Столтенберг: у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю

ukru
07:14 • 15394 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 41744 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 46748 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 110795 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 163266 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263076 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261147 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254978 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236220 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203947 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.9 м/с
36 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 44147 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 49099 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 67324 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 59248 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 51811 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 41732 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 46730 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 30912 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 59228 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 263074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 91747 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 41976 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143697 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156438 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115654 перегляди
Актуальне
Столтенберг: у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю

Столтенберг: у НАТО згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю

Київ • УНН

 • 12951 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Країни НАТО на екстреному засіданні Північноатлантичної ради висловили згоду, що "Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю". Про це заявив у понеділок Генсек НАТО Йєнс Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі, передає УНН.

З його слів, на сьогоднішній зустрічі Сполучені Штати поінформували про ситуацію на Близькому Сході.

"Протягом багатьох років усі союзники висловлювали стурбованість з приводу дестабілізуючої діяльності Ірану в ширшому близькосхідному регіоні. Ми згодні, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану. І ми єдині в тому, що засуджуємо підтримку Іраном різних терористичних груп", - зазначив Столтенберг.

З його слів, на сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості і деескалації. "Новий конфлікт нікому не потрібен. Тому Іран повинен утримуватися від подальшого насильства і провокацій", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС збирають у п'ятницю, 10 січня, екстрене засідання щодо Ірану.

Раніше Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого 3 січня загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.

Після цього Іран оголосив про скорочення зобов’язань щодо ядерної угоди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82