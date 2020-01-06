Столтенберг: в НАТО согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Страны НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета выразили согласие, что "Иран никогда не должен получить ядерное оружие". Об этом заявил в понедельник Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи, передает УНН.
По его словам, на сегодняшней встрече Соединенные Штаты проинформировали о ситуации на Ближнем Востоке.
"В течение многих лет все союзники выражали обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана в более широком ближневосточном регионе. Мы согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем озабоченность по поводу ракетных испытаний Ирана. И мы едины в том, что осуждаем поддержку Ираном различных террористических групп", - отметил Столтенберг.
По его словам, на сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации. "Новый конфликт никому не нужен. Поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", - добавил генсек НАТО.
Напомним, главы МИД стран ЕС собирают в пятницу, 10 января, экстренное заседание по Ирану.
Ранее Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого 3 января погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.
После этого Иран объявил о сокращении обязательств по ядерному соглашению.