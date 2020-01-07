США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113307 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132903 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107107 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108953 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108809 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131981 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130735 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

Киев  •  УНН

 • 14549 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифа, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, которое было запланировано на четверг. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По данным издания, такое решение было вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после гибели Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг: в НАТО согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Ситуация в Ираке начала резко обостряться 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.

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