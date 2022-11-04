США важливіші: у Трампа заявили, що за республіканців ні цента не дістанеться Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У разі перемоги республіканців на проміжних виборах до Конгресу США жодного цента не дістанеться Україні. Про це заявила член палати представників від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін, виступаючи перед виборцями в Су-Сіті (штат Айова), передає УНН.
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«Демократи відчинили наш кордон навстіж, але єдиний кордон, який їх хвилює – це Україна, а не південна частина Америки. При республіканцях ні цента не дістанеться Україні! Наша країна важливіша», - сказала Маржорі.
Доповнення
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