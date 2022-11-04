США важливіші: у Трампа заявили, що за республіканців ні цента не дістанеться Україні

Цитата

«Демократи відчинили наш кордон навстіж, але єдиний кордон, який їх хвилює – це Україна, а не південна частина Америки. При республіканцях ні цента не дістанеться Україні! Наша країна важливіша», - сказала Маржорі.

Доповнення

Трамп планує офіційно запустити виборчу кампанію-2024 після голосування в Конгресі 8 листопада.

Група республіканців виступила проти плану з направлення Україні конфіскованих активів рф.

Генсек НАТО попередив республіканців у США, що не можна дозволити перемогти Росії.