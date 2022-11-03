Трамп планирует официально запустить избирательную кампанию-2024 после голосования в Конгрессе 8 ноября

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность подачи третьей заявки на Белый дом в этом месяце. Он надеется извлечь выгоду из ожидаемой победы республиканцев на промежуточных выборах во вторник, сообщили Reuters три его советника, передает УНН.

Цитата

«Я думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, как бабочка в огне, – сказал Reuters один из старших советников на условиях анонимности. – Я думаю, что он хочет бежать, и объявление перед Днем Благодарения дает ему большое преимущество перед его противниками, и он это понимает».

Детали

По словам советников, объявление, сделанное в ближайшие недели, также может поставить в тупик потенциальных соперников в выдвижении от партии, хотя они добавили, что, возможно, бывший президент все еще может отложить решение или передумать.

Один источник, знакомый с планами Трампа, сказал, что он намерен объявить о своей кампании по переизбранию вскоре после выборов во вторник и прощупывает потенциальных сотрудников по присоединению к этим усилиям.

Праздник День Благодарения выпадает на 24 ноября, что дает Трампу двухнедельное окно после выборов, чтобы сделать свое заявление.

Ожидается, что во вторник вечером он примет семью и друзей в своем имении Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы отпраздновать ожидаемые победы среди кандидатов, которых он поддержал на промежуточных выборах.

Беспартийные прогнозисты выборов и опросы говорят, что вероятно, что республиканцы получат большинство в Палате представителей США, а также получат шанс взять под контроль Сенат, что даст им право блокировать законодательную повестку дня президента Джо Байдена на следующие два года.

Надежды демократов на выборах были подорваны опасениями избирателей по поводу высокой инфляции, а рейтинг общественного одобрения Байдена остается ниже 50% уже больше года, составив 40% в недавнем опросе.

Но после штурма Капитолия 6 января 2021 года его последователями, а затем двух лет, в течение которых он продолжал утверждать, что его поражение было результатом мошенничества, Трамп также остается непопулярным. Тот же опрос в конце прошлого месяца показал, что только 41% американцев относятся к нему благосклонно.

Дополнение

В настоящее время Трамп проходит в расследовании Министерства юстиции по секретным документам, которые он забрал из Белого дома после ухода с должности, некоторые из которых, по словам прокуроров, до сих пор не обнаружены.

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