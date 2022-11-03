Трамп планує офіційно запустити виборчу кампанію-2024 після голосування у Конгресі 8 листопада

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«Я думаю, що Трамп балотуватиметься у 2024 році, як метелик у вогні, - сказав Reuters один із старших радників на умовах анонімності. - Я думаю, що він хоче бігти, і оголошення перед Днем Подяки дає йому велику перевагу перед його супротивниками, і він це розуміє».

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За словами радників, оголошення, зроблене найближчими тижнями, також може поставити в глухий кут потенційних суперників у висуванні від партії, хоча вони додали, що, можливо, колишній президент все ще може відкласти рішення або передумати.

Одне джерело, знайоме з планами Трампа, сказало, що він має намір оголосити про свою кампанію з переобрання невдовзі після виборів у вівторок і промацує потенційних співробітників щодо приєднання до цих зусиль.

Свято День Подяки припадає на 24 листопада, що дає Трампу двотижневе вікно після виборів, щоб зробити свою заяву.

Очікується, що у вівторок увечері він прийме сім'ю та друзів у своєму маєтку Mar-a-Lago у Палм-Біч, штат Флорида, щоб відсвяткувати очікувані перемоги серед кандидатів, яких він підтримав на проміжних виборах.

Безпартійні прогнозисти виборів і опитування кажуть, що ймовірно, що республіканці отримають більшість у Палаті представників США, а також отримають шанс взяти під контроль Сенат, що дасть їм право блокувати законодавчий порядок денний президента Джо Байдена на наступні два роки.

Надії демократів на виборах були підірвані побоюваннями виборців з приводу високої інфляції, а рейтинг громадського схвалення Байдена залишається нижчим за 50% уже більше року, склавши 40% у недавньому опитуванні.

Але після штурму Капітолію 6 січня 2021 року його послідовниками, а потім двох років, протягом яких він продовжував стверджувати, що його поразка була результатом шахрайства, Трамп також залишається непопулярним. Те ж опитування наприкінці минулого місяця показало, що лише 41% американців ставляться до нього прихильно.

Доповнення

Наразі Трамп проходить у розслідуванні Міністерства юстиції щодо секретних документів, які він забрав з Білого дому після звільнення з посади, деякі з яких, за словами прокурорів, досі не виявлені.