США та ЄС пообіцяли, що не припинять допомагати Україні – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час зустрічі контактної групи у Брюсселі “Рамштайн-3” США, Євросоюз та Велика Британія запевнили, що не припинять надавати військову підтримку Україні до її перемоги над росією. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, передає УНН.
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"Я чув це вчора і відчував це абсолютно чесно, я бачив, наприклад, очі міністра оборони США Ллойда Остіна… Я бачив реальне розуміння того, що вони ніколи не зупиняться", – заявив Резніков.
Деталі
Він додав, що обіцянки США та ЄС стосуються також фінансової, економічної та політичної підтримки.
Рєзніков вважає, що в НАТО розуміють, що ідея не провокувати росію, щоб уникнути конфлікту, не працює, і вже розглядають її як противника.
"Я думаю, що вони (західні партнери – ред.) вирішили, що хочуть бути партнерами у цій перемозі", – наголосив міністр.
Доповнення
Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".