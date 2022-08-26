США створять посаду посла в Арктиці на тлі конкуренції з росією та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сполучені Штати заявили, що створять посаду посла в Арктиці для активізації дипломатії, оскільки росія та Китай розширюють свою присутність у водах. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Держсекретар Ентоні Блінкен незабаром призначить посла з особливих доручень, який взаємодіятиме з іншими арктичними країнами, групами корінних народів та іншими зацікавленими сторонами, заявив представник Держдепартаменту Ведант Патель.
"Арктичний регіон, який є мирним, стабільним, процвітаючим і співпрацюючим, має вирішальне стратегічне значення для Сполучених Штатів і є пріоритетом для держсекретаря Блінкена", - сказав Патель.
Новий посол замінить попередню посаду американського координатора Арктики, яку обіймав дипломат Джим ДеХарт.
Оголошення про нову посаду посла США з особливих доручень відбулося на той час, коли у Гренландії розпочалися переговорів з арктичних питань.
Сім із восьми країн в Арктичній раді призупинили свою участь на початку цього року, бо наразі головує росія, яка зіткнулася з ізоляцією із боку Заходу через вторгнення в Україну.
Контекст
Потепління в Арктиці зростає набагато швидше, ніж у решті планети, що підвищує ймовірність того, що колись непрохідні водні шляхи відкриються як для комерційних, так і для військових судів.
росія нарощує свою присутність поблизу Північного полюса, використовуючи як підводні човни, і бойові літаки, тоді як Китай будує арктичні дослідницькі станції, що вважають прелюдією до ширшої присутності.