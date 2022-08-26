США создадут должность посла в Арктике на фоне конкуренции с россией и Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Соединенные Штаты заявили, что создадут должность посла в Арктике для активизации дипломатии, поскольку россия и Китай расширяют свое присутствие в водах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Госсекретарь Энтони Блинкен вскоре назначит посла по особым поручениям, который будет взаимодействовать с другими арктическими странами, группами коренных народов и другими заинтересованными сторонами, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.
"Арктический регион, который является мирным, стабильным, преуспевающим и сотрудничающим, имеет решающее стратегическое значение для Соединенных Штатов и является приоритетом для госсекретаря Блинкена", - сказал Патель.
Новый посол заменит предыдущую должность американского координатора Арктики, которую занимал дипломат Джим ДеХарт.
Объявление о новой должности посла США по особым поручениям состоялось в то время, когда в Гренландии начались переговоры по арктическим вопросам.
Семь из восьми стран в Арктическом совете приостановили свое участие в начале этого года, потому что сейчас председательствует россия, столкнувшаяся с изоляцией со стороны Запада из-за вторжения в Украину.
Контекст
Потепление в Арктике растет гораздо быстрее, чем у остальной планеты, что повышает вероятность того, что когда-то непроходимые водные пути откроются как для коммерческих, так и для военных судов.
россия наращивает свое присутствие вблизи Северного полюса, используя как подлодки, так и боевые самолеты, тогда как Китай строит арктические исследовательские станции, которые считаются прелюдией к более широкому присутствию.