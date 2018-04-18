США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі

Історична сесія Національної асамблеї народної влади — парламенту Куби — почнеться в середу в кубинській столиці, під час засідання буде обраний новий глава держави, а нинішній лідер країни Рауль Кастро залишить свій пост.

“Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Національній асамблеї Куби, і бачимо, що це безумовно не демократичний перехід (влади) і це нас серйозно турбує”, — сказала Науерт на брифінгу.

За її словами, у народу Куби немає “справжнього або повноцінного вибору”.

“Сподіваємося, що новий президент Куби буде слухати кубинський народ, хоча ми і не впевнені, що це станеться. Ми хотіли б бачити вільну і демократичну Кубу”, — додала Науерт.

Відповідаючи на питання, чи не планують влади США ще більше скорочувати число своїх дипломатів на Кубі, представник відомства заявила, що цього поки не планується.

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Як раніше повідомляло УНН, влада США стверджують, що в результаті невідомих “акустичних атак” в Гавані з листопада 2016 року по серпень нинішнього постраждали 24 американських дипломата. Який пристрій спровокував цей звук, залишається невідомим. Дипломати, які постраждали у Гавані, повідомили, що звуки вражають їх екстремальними обсягами. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху. У жовтні кубинські експерти повідомили про попередні результати свого розслідування. За їх словами, ніяких доказів того, що американські дипломати дійсно піддалися в Гавані “акустичним атакам”, виявлено не було, а самі “атаки” могли бути просто скрекотом цвіркунів або цикад.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба несе відповідальність за ці атаки. 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про “акустичні” атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин.

У свою чергу сенатор-республіканець Джеф Флейк в інтерв’ю телекомпанії АВС заявив, що Федеральне бюро розслідувань США повідомило Гавану про те, що не виявило доказів вчинення “акустичних атак” щодо американських дипломатів на Кубі.