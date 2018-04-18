США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21180 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52195 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67062 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67192 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97392 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72810 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82883 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95683 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88004 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188142 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
87%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 5716 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 7196 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11117 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4226 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 9404 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67060 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188141 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342344 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276906 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14442 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13262 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67190 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20900 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25995 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі

Київ • УНН

 • 10666 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі, тому що не вважають її демократичною, заявила в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт, інформує УНН.

США стурбовані майбутньою передачею влади на Кубі

Історична сесія Національної асамблеї народної влади — парламенту Куби — почнеться в середу в кубинській столиці, під час засідання буде обраний новий глава держави, а нинішній лідер країни Рауль Кастро залишить свій пост.

“Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Національній асамблеї Куби, і бачимо, що це безумовно не демократичний перехід (влади) і це нас серйозно турбує”, — сказала Науерт на брифінгу.

За її словами, у народу Куби немає “справжнього або повноцінного вибору”.

“Сподіваємося, що новий президент Куби буде слухати кубинський народ, хоча ми і не впевнені, що це станеться. Ми хотіли б бачити вільну і демократичну Кубу”, — додала Науерт.

Відповідаючи на питання, чи не планують влади США ще більше скорочувати число своїх дипломатів на Кубі, представник відомства заявила, що цього поки не планується.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада відкликає членів сімей дипломатів з посольства на Кубі

Як раніше повідомляло УНН, влада США стверджують, що в результаті невідомих “акустичних атак” в Гавані з листопада 2016 року по серпень нинішнього постраждали 24 американських дипломата. Який пристрій спровокував цей звук, залишається невідомим. Дипломати, які постраждали у Гавані, повідомили, що звуки вражають їх екстремальними обсягами. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху. У жовтні кубинські експерти повідомили про попередні результати свого розслідування. За їх словами, ніяких доказів того, що американські дипломати дійсно піддалися в Гавані “акустичним атакам”, виявлено не було, а самі “атаки” могли бути просто скрекотом цвіркунів або цикад.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба несе відповідальність за ці атаки. 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про “акустичні” атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин.

У свою чергу сенатор-республіканець Джеф Флейк в інтерв’ю телекомпанії АВС заявив, що Федеральне бюро розслідувань США повідомило Гавану про те, що не виявило доказів вчинення “акустичних атак” щодо американських дипломатів на Кубі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09