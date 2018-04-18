США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 28403 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 67187 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 88612 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 102520 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 125534 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 150807 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 115447 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136795 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188677 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 287864 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 144117 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 52343 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 211408 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 43143 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 156375 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 156584 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 211629 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 429420 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 384909 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 469647 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 20371 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 20613 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 30148 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 43288 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 52483 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе

Киев • УНН

 • 10666 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе, так как не считают ее демократической, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, информирует УНН.

США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе

Историческая сессия Национальной ассамблеи народной власти — парламента Кубы — начнется в среду в кубинской столице, во время заседания будет избран новый глава государства, а нынешний лидер страны Рауль Кастро покинет свой пост.

“Мы наблюдаем за тем, что происходит в Национальной ассамблее Кубы, и видим, что это определенно не демократический переход (власти) и это нас серьезно беспокоит”, — сказала Науерт на брифинге.

По её словам, у народа Кубы нет “настоящего или полноценного выбора”.

“Надеемся, что новый президент Кубы будет слушать кубинский народ, хотя мы и не уверены, что это произойдет. Мы хотели бы видеть свободную и демократическую Кубу”, — добавила Науерт.

Отвечая на вопрос, не планируют ли власти США ещё больше сокращать число своих дипломатов на Кубе, представитель ведомства заявила, что этого пока не планируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе

Как ранее сообщало УНН, власти США утверждают, что в результате неизвестных “акустических атак” в Гаване с ноября 2016 по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата. Устройство, спровоцировавшее этот звук, остается неизвестным. Дипломаты, пострадавших в Гаване, сообщили, что звуки поражают их экстремальными объемами. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване “акустическим атакам”, обнаружено не было, а сами “атаки” могли быть просто стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Официальная Гавана убеждена, что заявления Вашингтона о “акустические” атаки на американских дипломатов направлены на подрыв двусторонних отношений.

В свою очередь сенатор-республиканец Джефф Флэйк в интервью телекомпании АВС заявил, что Федеральное бюро расследований США сообщило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения “акустических атак” в отношении американских дипломатов на Кубе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41