США обеспокоены будущей передачей власти на Кубе

Историческая сессия Национальной ассамблеи народной власти — парламента Кубы — начнется в среду в кубинской столице, во время заседания будет избран новый глава государства, а нынешний лидер страны Рауль Кастро покинет свой пост.

“Мы наблюдаем за тем, что происходит в Национальной ассамблее Кубы, и видим, что это определенно не демократический переход (власти) и это нас серьезно беспокоит”, — сказала Науерт на брифинге.

По её словам, у народа Кубы нет “настоящего или полноценного выбора”.

“Надеемся, что новый президент Кубы будет слушать кубинский народ, хотя мы и не уверены, что это произойдет. Мы хотели бы видеть свободную и демократическую Кубу”, — добавила Науерт.

Отвечая на вопрос, не планируют ли власти США ещё больше сокращать число своих дипломатов на Кубе, представитель ведомства заявила, что этого пока не планируется.

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Как ранее сообщало УНН, власти США утверждают, что в результате неизвестных “акустических атак” в Гаване с ноября 2016 по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата. Устройство, спровоцировавшее этот звук, остается неизвестным. Дипломаты, пострадавших в Гаване, сообщили, что звуки поражают их экстремальными объемами. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване “акустическим атакам”, обнаружено не было, а сами “атаки” могли быть просто стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Официальная Гавана убеждена, что заявления Вашингтона о “акустические” атаки на американских дипломатов направлены на подрыв двусторонних отношений.

В свою очередь сенатор-республиканец Джефф Флэйк в интервью телекомпании АВС заявил, что Федеральное бюро расследований США сообщило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения “акустических атак” в отношении американских дипломатов на Кубе.