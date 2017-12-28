США сподіваються на нове звільнення заручників на Донбасі у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У посольстві США в Києві заявили, що сподіваються на продовження звільнення заручників на Донбасі, як і виконання мінських угод у 2018 році. Про це йдеться у повідомленні диппредставництва у Twitter, передає УНН.
"Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання мінських угод у 2018-ому", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 грудня на Донбасі пройшов обмін утримуваними особами між українською стороною та "ДНР" і "ЛНР". У ГПУ зазначили, що з полону було звільнено 73 українці, натомість в ОРДЛО віддали 233 людей.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність 27 грудня здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.
Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 декабря 2017 г.