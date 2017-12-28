США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В посольстве США в Киеве заявили, что надеются на продолжение освобождения заложников, как и выполнение минских соглашений в 2018 году. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, передает УНН.
"Поздравляем дома освобожденных 27-го декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения минских соглашений в 2018-м", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 декабря на Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" с "ЛНР". В ГПУ отметили, что из плена были освобождены 73 украинца, при этом в ОРДЛО отдали 233 человек.
О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.
Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.
При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.
Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 декабря 2017 г.