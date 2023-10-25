США сьогодні можуть оголосити новий пакет допомоги Україні обсягом 150 млн доларів - ЗМІ

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Тиждень тому Україна застосувала новітню зброю зі Сполучених Штатів, щоб завдати ударів по російських військових цілях на окупованих територіях східної України.

Пакет містить додаткові ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди, згідно з інформацією двох посадовців США, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності, через те, що пакет ще не оголошено.

Запаси 155-мм снарядів останніми днями викликали занепокоєння, оскільки партнери США – Україна та Ізраїль – потребують їх для ведення бойових дій, Україна - проти вторгнення Росії, Ізраїль – проти палестинського угруповання бойовиків ХАМАС, яке вбило сотні ізраїльтян і викрало десятки інших під час теракту 7 жовтня.

Вашингтон заявив, що здатний забезпечити військові потреби Тель-Авіва та Києва. Раніше в цьому році США вилучили близько 155-мм снарядів зі своїх військових запасів в Ізраїлі, щоб поповнити запаси США в Європі, але після 7 жовтня більшість цих снарядів було перенаправлено назад до Ізраїлю, щоб надати їх Армії оборони, за словами високопосадовця Міноборони США.

“155-мм снаряди – те, що співпадає для обох країн. Але це єдина площина, де потреби співпадають. І за нашою оцінкою ми не матимемо проблем, щоб постачати це озброєння обом країнам”, – заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Додамо

Україна запустила ATACMS проти російських військ минулого тижня після того, як Сполучені Штати таємно надали Україні невелику кількість балістичних ракет великої дальності.

ATACMS, надані Україні, мають максимальну дальність близько 170 кілометрів (106 миль), що майже вдвічі більше, ніж інші артилерійські ракети HIMARS в українському арсеналі, і дозволили Україні вразити цілі глибше по контрольованій Росією території.

Минулого тижня Україна заявила, що знищила щонайменше дев'ять російських вертольотів, зенітну установку та склад боєприпасів у Бердянську та Луганську під час атак із ймовірним застосуванням ATACMS.

"Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали", - заявив президент України Володимир Зеленський після атак.

Пакет, який очікується в середу - вже 49-ий випадок використання президентських повноважень переспрямувати зброю із запасів США українському війську.

З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько 44 мільярдів доларів.