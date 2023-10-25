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США сегодня могут объявить новый пакет помощи Украине объемом 150 млн долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 187492 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Соединенные Штаты выделят до 150 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине в пакете, который могут объявить уже в среду. Об этом сообщили Голосу Америки трое американских чиновников, передает УНН.

США сегодня могут объявить новый пакет помощи Украине объемом 150 млн долларов - СМИ

Детали

Неделю назад Украина применила новейшее оружие из Соединенных Штатов, чтобы нанести удары по российским военным целям на оккупированных территориях восточной Украины.

Пакет содержит дополнительные ракеты GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS), противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм снаряды, согласно информации двух должностных лиц США, которые говорили с Голосом Америки на условиях анонимности, так как пакет еще не объявлен.

Запасы 155-мм снарядов в последние дни вызвали беспокойство, поскольку партнеры США – Украина и Израиль – нуждаются в них для ведения боевых действий, Украина - против вторжения россии, Израиль – против палестинской группировки боевиков ХАМАС, которая убила сотни израильтян и похитила десятки других во время теракта 7 октября.

Вашингтон заявил, что способен обеспечить военные потребности Тель-Авива и Киева. Ранее в этом году США изъяли около 155-мм снарядов из своих военных запасов в Израиле, чтобы пополнить запасы США в Европе, но после 7 октября большинство этих снарядов было перенаправлено обратно в Израиль, чтобы предоставить их Армии обороны, по словам высокопоставленного чиновника Минобороны США.

“155-мм снаряды – то, что совпадает для обеих стран. Но это единственная плоскость, где потребности совпадают. И по нашей оценке мы не будем иметь проблем, чтобы поставлять это вооружение обеим странам”, – заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Добавим

Украина запустила ATACMS против российских войск на прошлой неделе после того, как Соединенные Штаты тайно предоставили Украине небольшое количество баллистических ракет большой дальности.

ATACMS, предоставленные Украине, имеют максимальную дальность около 170 километров (106 миль), что почти вдвое больше, чем другие артиллерийские ракеты HIMARS в украинском арсенале, и позволили Украине поразить цели глубже по контролируемой россией территории.

На прошлой неделе Украина заявила, что уничтожила по меньшей мере девять российских вертолетов, зенитную установку и склад боеприпасов в Бердянске и Луганске во время атак с вероятным применением ATACMS.

"Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – «атакамсы» себя показали", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после атак.

Пакет, который ожидается в среду - уже 49-ый случай использования президентских полномочий перенаправить оружие из запасов США украинской армии.

С начала неспровоцированного вторжения россии в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов.

Украинские Национальные Новости

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