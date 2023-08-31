США схвалили Тайваню військову допомогу на 80 млн доларів як суверенній країні – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню в межах програми іноземного військового фінансування, яка зазвичай використовується для суверенних держав. Планується виділити до 80 мільйонів доларів на підтримку Тайваню. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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«Військова допомога буде використовуватися для зміцнення можливостей самооборони Тайваню за допомогою спільних та комбінованих оборонних можливостей та підвищення обізнаності про морську область і можливостей безпеки на морі», — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що конгресмен-республіканець Майкл МакКол сказав, що він радий, що адміністрація нарешті надала допомогу Тайваню.
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«Ця зброя не тільки допоможе Тайваню та захистить інші демократії в регіоні, але й зміцнить стримувальну позицію США та забезпечить нашу національну безпеку від дедалі агресивнішої комуністичної партії Китаю», — сказав МакКол.
Доповнення
Військова допомога за програмою FMF надається переважно іноземним урядам для закупівлі американського оборонного обладнання та військової підготовки в рамках програми іноземних військових продажів.
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Представник Держдепартаменту підтвердив повідомлення Конгресу та сказав, що рішення надати Тайваню допомогу не відображає жодних змін у політиці США.
Очікується, що цей крок викликатиме гнів Пекіна.
Довідково
Пекін заявляє, що демократичний острів є їхньою територією, і застерігає від будь-яких форм «офіційних обмінів» між Вашингтоном і Тайванем. Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет і каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.
Раніше Китай скаржився США на військову допомогу острову. Його міністерство оборони заявило, що американські військові повинні припинити всі форми «військової змови» з островом.
Сполучені Штати, найважливіший постачальник зброї для Тайваню, минулого місяця оголосили про пакет збройової допомоги Тайваню на суму до 345 мільйонів доларів.