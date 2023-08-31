США одобрили Тайваню военную помощь на 80 млн долларов как суверенному государству - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования, которая обычно используется для суверенных государств. Планируется выделить до 80 миллионов долларов на поддержку Тайваня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
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«Военная помощь будет использоваться для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством совместных и комбинированных оборонительных возможностей и повышения осведомленности о морской области и возможностей безопасности на море», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что конгрессмен-республиканец Майкл Маккол сказал, что он рад, что администрация наконец-то оказала помощь Тайваню.
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«Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но и укрепит сдерживающую позицию США и обеспечит нашу национальную безопасность от все более агрессивной коммунистической партии Китая», — сказал Маккол.
Дополнение
Военная помощь по программе FMF предоставляется преимущественно иностранным правительствам для закупки американского оборонного оборудования и военной подготовки в рамках программы иностранных военных продаж.
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Представитель Госдепартамента подтвердил сообщение Конгресса и сказал, что решение предоставить Тайваню помощь не отражает никаких изменений в политике США.
Ожидается, что этот шаг вызовет гнев Пекина.
Справочно
Пекин заявляет, что демократический остров является их территорией, и предостерегает от любых форм «официальных обменов» между Вашингтоном и Тайванем. Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решать своё будущее.
Ранее Китай жаловался США на военную помощь острову. Его министерство обороны заявило, что американские военные должны прекратить все формы «военного сговора» с островом.
Соединенные Штаты, важнейший поставщик оружия для Тайваня, в прошлом месяце объявили о пакете оружейной помощи Тайваню на сумму до 345 миллионов долларов.