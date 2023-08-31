США одобрили Тайваню военную помощь на 80 млн долларов как суверенному государству - СМИ

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«Военная помощь будет использоваться для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством совместных и комбинированных оборонительных возможностей и повышения осведомленности о морской области и возможностей безопасности на море», — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что конгрессмен-республиканец Майкл Маккол сказал, что он рад, что администрация наконец-то оказала помощь Тайваню.

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«Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но и укрепит сдерживающую позицию США и обеспечит нашу национальную безопасность от все более агрессивной коммунистической партии Китая», — сказал Маккол.

Дополнение

Военная помощь по программе FMF предоставляется преимущественно иностранным правительствам для закупки американского оборонного оборудования и военной подготовки в рамках программы иностранных военных продаж.

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Представитель Госдепартамента подтвердил сообщение Конгресса и сказал, что решение предоставить Тайваню помощь не отражает никаких изменений в политике США.

Ожидается, что этот шаг вызовет гнев Пекина.

Справочно

Пекин заявляет, что демократический остров является их территорией, и предостерегает от любых форм «официальных обменов» между Вашингтоном и Тайванем. Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решать своё будущее.

Ранее Китай жаловался США на военную помощь острову. Его министерство обороны заявило, что американские военные должны прекратить все формы «военного сговора» с островом.

Соединенные Штаты, важнейший поставщик оружия для Тайваня, в прошлом месяце объявили о пакете оружейной помощи Тайваню на сумму до 345 миллионов долларов.