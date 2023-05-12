США схвалили продаж Німеччині вертольотів та супутнього обладнання на 8,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Агентство США зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) повідомило, що Німеччина отримала схвалення Держдепартаменту США на потенційний продаж військового обладнання, що включає гелікоптери CH-47F Chinook і супутнє обладнання на суму близько 8,5 мільярдів доларів, пише УНН.
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"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться у заяві DSCA.
"Пропонований продаж покращить можливості Німеччини з транспортування важких вантажів. Німеччина має намір використати ці розширені можливості для зміцнення своєї національної оборони та стримування регіональних загроз", - додали там.
У заяві зазначається, що продаж техніки не змінить основний військовий баланс у регіоні.
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