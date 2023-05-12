США одобрили продажу Германии вертолетов и сопутствующего оборудования на 8,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Агентство США по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) сообщило, что Германия получила одобрение Госдепартамента США на потенциальную продажу военного оборудования, включающего вертолеты CH-47F Chinook и сопутствующее оборудование на сумму около 8,5 миллиардов долларов, пишет УНН.
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"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в заявлении DSCA.
"Предлагаемая продажа улучшит возможности Германии по транспортировке тяжелых грузов. Германия намерена использовать эти расширенные возможности для укрепления своей национальной обороны и сдерживания региональных угроз", - добавили там.
В заявлении отмечается, что продажа техники не изменит основной военный баланс в регионе.
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