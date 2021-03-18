США розшукують російського агента: за інформацію обіцяють 250 тисяч доларів

Цитата

“Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем і іншими пов’язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв’язкам США з Україною”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

ФБР оголошує винагороду розміром до 250 тисяч доларів за інформацію про Килимника. Його розшукують за те, що той в період з 23 лютого по квітень 2018 року в Вашингтоні та інших містах перешкоджав здійсненню правосуддя і вступив в злочинну змову, метою якого було перешкоджання здійснення правосуддя.

Нагадаємо

У Держдепі США заявили, що притягнуть Росію до відповідальності за усі зловмисні дії. Президент Росії Володимир Путін запропонував американському колезі Джо Байдену продовжити дискусію, але за умови, що вона пройде “фактично в прямому ефірі”.