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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42637 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60875 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 07:14 • 194739 просмотра

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США разыскивают русского агента: за информацию обещают 250 тысяч долларов

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника вместе с Украинской Андреем Деркачем за препятствование правосудию. Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twiiter, пишет УНН.

Цитата

“Русский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной ”, - говорится в сообщении.

Детали

ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию о Килимника. Его разыскивают за то, что тот в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне и других городах препятствовал осуществлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствование осуществлению правосудия.

Напомним

В Госдепе США заявили, что привлекут Россию к ответственности за все злонамеренные действия. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдена продолжить дискуссию, но при условии, что она пройдет “фактически в прямом эфире”.

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