У Держдепі США обіцяють притягнути Росію до відповідальності за зловмисні дії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Держдепі США заявили, що притягнуть Росію до відповідальності за усі зловмисні дії. Про це пише УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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За словами представника Держдепартаменту Джаліни Портер, США продовжуватимуть по можливості конструктивно працювати з Москвою на благо Америки, одночасно притягнуть Росію до відповідальності за її зловмисні дії.
Портер зазначила, що США, будучи налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів.
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“Навіть співпрацюючи з Росією в ім’я просування американських інтересів, ми зуміємо залучити Росію до відповідальності за будь-яке з її зловмисних дій. Коли у нас є можливість для того, щоб конструктивно працювати разом з Росією в загальних інтересах, ми маємо намір [продовжувати] це робити ... (Проте) ми добре розуміємо, на що вони здатні”, — підкреслила заступник прес-секретаря Держдепартаменту.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена може на наступному тижні оголосити про введення санкцій проти Росії і Ірану в зв’язку з твердженнями про втручання цих країн в американські вибори в 2020 році.
Посол Росії в США Анатолій Антонов викликаний в Москву для консультацій на фоні заяви президента Джо Байдена, що він вважає Путіна вбивцею.