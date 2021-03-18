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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45174 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63346 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Госдепе США обещают привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия

В Госдепе США обещают привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Госдепе США заявили, что привлекут Россию к ответственности за все злонамеренные действия. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

По словам представителя Госдепартамента Джалины Портер, США будут продолжать по возможности конструктивно работать с Москвой на благо Америки, одновременно привлекут Россию к ответственности за ее злонамеренные действия.

Портер отметила, что США, будучи настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов.

Цитата

“Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий. Когда у нас есть возможность для того, чтобы конструктивно работать вместе с Россией в общих интересах, мы намерены [продолжать] это делать ... (Однако) мы хорошо понимаем, на что они способны ”, - подчеркнула заместитель пресс-секретаря Госдепартамента.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций на фоне заявления президента Джо Байдена, что он считает Путина убийцей.

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