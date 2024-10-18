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США пропонують 10 мільйонів доларів за інформацію про організаторів пропагандистського Telegram-каналу рф "Рибарь"

Київ • УНН

 • 22483 перегляди

США оголосили винагороду за дані про "Рибарь", який фінансується "Ростехом" і втручається у вибори США. Канал керує пропагандистськими ресурсами, спрямованими на дестабілізацію ситуації в країні.

США пропонують 10 мільйонів доларів за інформацію про організаторів пропагандистського Telegram-каналу рф "Рибарь"

У США оголосили винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про російський Telegram-канал "Рибарь", який фінансує корпорація "ростех". Про це пише УНН з посиланням на сайт програми Держдепартаменту "Винагорода за допомогу правосуддю".

Деталі

Зазначається, що проєкт "Рибарь" пов'язаний з втручанням у президентські вибори в США і зі спробами дестабілізувати ситуацію в країні. 

Рибарь – це російська медіаорганізація, яку раніше фінансував Євген Пригожин. Зараз проєкт отримує фінансування від державної корпорації "Ростех", яка перебуває під санкціями США. (...) Rybar, використовуючи ресурси та підтримку "Ростеху", сприяє зміцненню військового потенціалу Росії та поширенню проросійських та антизахідних наративів

- йдеться в заяві Держдпартаменту США. 

У США наголошують, що "Рибарь" керує пропагандистськими каналами HOLDTHELINE та STANDWTHTEXAS, просуваючи політичні інтереси рф  у США. 

Доповнення

У Вашингтоні також з'ясували, що "Рибарь" створив акаунт TEXASvsUSA у соціальній мережі X для того, щоб спекулювати на темі нелегальної міграції через Техас. Згодом цей обліковий запис було заблоковано за порушення правил платформи.

Проте правоохоронні органи США вказують, що "Рибарь" через цей ресурс намагався розпалити внутрішні конфлікти в США, сприяти зростанню міжпартійної та расової ненависті, закликати до ненависті та насильства.

Нагадаємо

Влітку Держдеп США оголосив винагороду в 10 млн доларів за дані про місцеперебування хакера з КНДР Рім Чон Хьока. Він пов'язаний з угрупованням Andariel, що атакує іноземні компанії та установи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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