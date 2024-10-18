В США объявили о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию о российском Telegram-канале "Рыбарь", который финансирует корпорация "ростех". Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что проект "Рыбак" связан с вмешательством в президентские выборы в США и с попытками дестабилизировать ситуацию в стране.

Рыбарь - это российская медиаорганизация, которую ранее финансировал Евгений Пригожин. Сейчас проект получает финансирование от государственной корпорации "Ростех", которая находится под санкциями США. (...) Rybar, используя ресурсы и поддержку "Ростеха", способствует укреплению военного потенциала России и распространению пророссийских и антизападных нарративов - говорится в заявлении Госдепартамента США.

В США отмечают, что "Рыбарь" руководит пропагандистскими каналами HOLDTHELINE и STANDWTHTEXAS, продвигая политические интересы рф в США.

Дополнение

В Вашингтоне также выяснили, что "Рыбарь" создал аккаунт TEXASvsUSA в социальной сети X для того, чтобы спекулировать на теме нелегальной миграции через Техас. Впоследствии эта учетная запись была заблокирована за нарушение правил платформы.

Однако правоохранительные органы США указывают, что "Рыбарь" через этот ресурс пытался разжечь внутренние конфликты в США, способствовать росту межпартийной и расовой ненависти, призывать к ненависти и насилию.

Напомним,

Летом Госдеп США объявил вознаграждение в 10 млн долларов за данные о местонахождении хакера из КНДР Рим Чон Хёка. Он связан с группировкой Andariel, атакующей иностранные компании и учреждения.