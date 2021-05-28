США повідомили РФ, що не стануть повертатися у Договір про відкрите небо: Москва вже відповіла

Деталі

Заступник держсекретаря США Венді Шерман передала рішення своєму російському колезі, за словами чиновника, повідомивши, що союзники США по НАТО та інші партнери були поінформовані.

Реакція Москви

Росія вважає рішення США не повертатися до Договору про відкрите небо "помилкою", заявив в п'ятницю ТАСС заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. "США зробили чергову політичну помилку", - вважає російський заступник міністра. При цьому у відповідь на заяви з боку США у бік РФ про порушення цього договору він назвав це "абсурдним", і що нібито Росія дала США "шанс", а вони ним не скористалися.

Терміни закінчення процедур денонсації Росією Договору про відкрите небо зараз залежать від Ради федерації і рішення президента Росії, можливе їх завершення і до саміту РФ - США в середині червня, заявив Рябков.

Контекст

Сполучені Штати вийшли з Договору про відкрите небо в листопаді, звинувативши Росію в його порушенні, що Москва заперечує.

Уряд Росії, який в січні оголосив про свої плани вийти з пакту, 11 травня подав до парламенту РФ закон, що офіційно закріпить вихід з договору. Офіційний представник Кремля заявив, що одна з причин полягала в тому, що Сполучені Штати все ще могли отримувати інформацію, отриману в рамках договору від своїх союзників по НАТО.

Договір, підписаний в 1992 році, набув чинності в 2002 році і дозволяє країнам виконувати короткострокові розвідувальні польоти над всією територією інших сторін. Мета договору, який дозволяє країнам збирати інформацію про збройні сили одна одної, полягає в підвищенні прозорості та зміцнення довіри між країнами.