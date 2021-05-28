США повідомили РФ, що не стануть повертатися у Договір про відкрите небо: Москва вже відповіла

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 6742 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 40370 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127183 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165146 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 148440 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 152916 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105268 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87314 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 198967 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89306 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 165615 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 198964 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 291656 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457378 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12049 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36885 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42088 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42361 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43128 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

США повідомили РФ, що не стануть повертатися у Договір про відкрите небо: Москва вже відповіла

Київ • УНН

 • 33551 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Сполучені Штати в четвер повідомили Росію, що не стануть повертатися до Договору про відкрите небо стосовно контролю над озброєннями, який дозволяє спостережні польоти над країнами-учасниками. Про це з посиланням на слова офіційного представника США повідомляє Reuters, передає УНН.

США повідомили РФ, що не стануть повертатися у Договір про відкрите небо: Москва вже відповіла

Деталі

Заступник держсекретаря США Венді Шерман передала рішення своєму російському колезі, за словами чиновника, повідомивши, що союзники США по НАТО та інші партнери були поінформовані.

Реакція Москви

Росія вважає рішення США не повертатися до Договору про відкрите небо "помилкою", заявив в п'ятницю ТАСС заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. "США зробили чергову політичну помилку", - вважає російський заступник міністра. При цьому у відповідь на заяви з боку США у бік РФ про порушення цього договору він назвав це "абсурдним", і що нібито Росія дала США "шанс", а вони ним не скористалися.

Терміни закінчення процедур денонсації Росією Договору про відкрите небо зараз залежать від Ради федерації і рішення президента Росії, можливе їх завершення і до саміту РФ - США в середині червня, заявив Рябков.

Контекст

Сполучені Штати вийшли з Договору про відкрите небо в листопаді, звинувативши Росію в його порушенні, що Москва заперечує.

Уряд Росії, який в січні оголосив про свої плани вийти з пакту, 11 травня подав до парламенту РФ закон, що офіційно закріпить вихід з договору. Офіційний представник Кремля заявив, що одна з причин полягала в тому, що Сполучені Штати все ще могли отримувати інформацію, отриману в рамках договору від своїх союзників по НАТО.

Договір, підписаний в 1992 році, набув чинності в 2002 році і дозволяє країнам виконувати короткострокові розвідувальні польоти над всією територією інших сторін. Мета договору, який дозволяє країнам збирати інформацію про збройні сили одна одної, полягає в підвищенні прозорості та зміцнення довіри між країнами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40