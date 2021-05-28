США уведомили Россию, что не станут возвращаться в Договор по открытому небу: Москва уже ответила
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Соединенные Штаты в четверг уведомили Россию, что не станут возвращаться в Договор по открытому небу о контроле над вооружениями, который разрешает наблюдательные полеты над странами-участниками. Об этом со ссылкой на слова официального представителя США сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман передала решение своему российскому коллеге, по словам чиновника, сообщив, что союзники США по НАТО и другие партнеры были проинформированы.
Реакция Москвы
Россия считает решение США не возвращаться в Договор по открытому небу "ошибкой", заявил в пятницу ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "США совершили очередную политическую ошибку", - считает российский замминистра. При этом в ответ на заявления со стороны США в сторону РФ о нарушении этого договора он назвал это "абсурдным", и якобы Россия дала США "шанс", а они им не воспользовались.
Сроки окончания процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависят от Совета федерации и решения президента РФ, возможно их завершение и до саммита РФ - США в середине июня, заявил Рябков.
Контекст
Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре, обвинив Россию в его нарушении, что Москва отрицает.
Правительство России, в январе объявившее о своих планах выйти из пакта, 11 мая подало в парламент РФ закон, официально закрепляющий выход из договора. Официальный представитель Кремля заявил, что одна из причин заключалась в том, что Соединенные Штаты все еще могли получать информацию, полученную в рамках договора от своих союзников по НАТО.
Договор, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, разрешает странам выполнять краткосрочные разведывательные полеты над всей территорией других сторон. Цель договора, который позволяет странам собирать информацию о вооруженных силах друг друга, заключается в повышении прозрачности и укреплении доверия между странами.