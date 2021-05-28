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США уведомили Россию, что не станут возвращаться в Договор по открытому небу: Москва уже ответила

Киев • УНН

 • 33551 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Соединенные Штаты в четверг уведомили Россию, что не станут возвращаться в Договор по открытому небу о контроле над вооружениями, который разрешает наблюдательные полеты над странами-участниками. Об этом со ссылкой на слова официального представителя США сообщает Reuters, передает УНН.

США уведомили Россию, что не станут возвращаться в Договор по открытому небу: Москва уже ответила

Детали

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман передала решение своему российскому коллеге, по словам чиновника, сообщив, что союзники США по НАТО и другие партнеры были проинформированы.

Реакция Москвы

Россия считает решение США не возвращаться в Договор по открытому небу "ошибкой", заявил в пятницу ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "США совершили очередную политическую ошибку", - считает российский замминистра. При этом в ответ на заявления со стороны США в сторону РФ о нарушении этого договора он назвал это "абсурдным", и якобы Россия дала США "шанс", а они им не воспользовались.

Сроки окончания процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависят от Совета федерации и решения президента РФ, возможно их завершение и до саммита РФ - США в середине июня, заявил Рябков.

Контекст

Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре, обвинив Россию в его нарушении, что Москва отрицает.

Правительство России, в январе объявившее о своих планах выйти из пакта, 11 мая подало в парламент РФ закон, официально закрепляющий выход из договора. Официальный представитель Кремля заявил, что одна из причин заключалась в том, что Соединенные Штаты все еще могли получать информацию, полученную в рамках договора от своих союзников по НАТО.

Договор, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, разрешает странам выполнять краткосрочные разведывательные полеты над всей территорией других сторон. Цель договора, который позволяет странам собирать информацию о вооруженных силах друг друга, заключается в повышении прозрачности и укреплении доверия между странами.

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