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Держдума схвалила вихід Росії з Договору про відкрите небо

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Держдума в середу на засіданні одноголосно прийняла внесений президентом РФ Володимиром Путіним законопроект про денонсацію Договору з відкритого неба (ДВН), передає УНН.

Держдума схвалила вихід Росії з Договору про відкрите небо

Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послужило рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.

Цитата

“Нагадаємо, раніше процес виходу з ДВН запустили Сполучені Штати Америки. Російська сторона вказувала, що після виходу США учасниками ДВН залишаються країни, що входять в НАТО, що дозволяє Вашингтону отримувати інформацію від них. У той же час Росії буде заборонено здійснювати інспекції над територією США”, — повідомили в нижній палаті російського парламенту.

“Припиняючи дотримуватися взяті на себе зобов’язання одне за іншим, США послідовно руйнують всю архітектуру міжнародної безпеки. Під надуманими приводами і звинуваченнями Вашингтон відверто займається демонтажем світової стратегічної стабільності і завдає шкоди міжнародному праву, переслідуючи свої кон’юнктурні інтереси”, — говорив раніше спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

 Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно

— Государственная Дума (@dumagovru) May 19, 2021

Довідка

Договір надає право державам-учасницям здійснювати спостережні польоти над будь-якими територіями один одного відповідно до квот, погоджених наглядовими місіями. Документом регламентується проведення таких польотів, встановлюються вимоги до літаків спостереження, обмеження за складом і технічним параметрам апаратури спостереження, а також визначається механізм контролю за дотриманням Договору.

Він був підписаний в Гельсінкі 24 березня 1992 року і ратифікований Російською Федерацією 26 травня 2001 року.

15 січня цього року Росія оголосила про вихід з Договору з відкритого неба.

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