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Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), передает УНН.

Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Цитата

“Напомним, ранее процесс выхода из ДОН запустили Соединенные Штаты Америки. Российская сторона указывала, что после выхода США участниками ДОН остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США”, — сообщили в нижней палате российского парламента.

“Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы”, — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

 Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно

— Государственная Дума (@dumagovru) May 19, 2021

Справка

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением Договора.

Он был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Российской Федерацией 26 мая 2001 года.

15 января этого года Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу.

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