Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), передает УНН.
Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
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“Напомним, ранее процесс выхода из ДОН запустили Соединенные Штаты Америки. Российская сторона указывала, что после выхода США участниками ДОН остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США”, — сообщили в нижней палате российского парламента.
“Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы”, — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно— Государственная Дума (@dumagovru) May 19, 2021
Справка
Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением Договора.
Он был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Российской Федерацией 26 мая 2001 года.
15 января этого года Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу.