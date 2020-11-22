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США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. США у неділю, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Про це повідомили у Раді національної безпеки США, передає УНН.

“Сьогодні (22 листопада — ред.) минає шість місяців з того часу, як Сполучені Штати повідомили про вихід з Договору про відкрите небо. Зараз ми вже не є стороною цього договору, який Росія грубо порушувала роками”, — заявили в Раді національної безпеки США.

У відомстві також процитували радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа Роберта О’Браєна.

“Президент ніколи не припиняв ставити Америку на перше місце шляхом виходу із застарілих угод та домовленостей, які пішли на користь нашим противникам за рахунок нашої національної безпеки”, — сказав радник Трампа.

В МЗС Росії вже засудили це рішення американської влади.

“Вашингтон зробив свій хід. Ні європейська безпека, ні безпека Сполучених Штатів і самих їх союзників від цього не виграли. Зараз багато хто на Заході задаються питанням, якою буде реакція Росії. Відповідь проста. Ми раніше неодноразово підкреслювали, що всі варіанти для нас відкриті”, — йдеться в заяві російського МЗС.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео оголосив про вихід з Договору про відкрите небо 21 травня 2020 року.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.

— NSC (@WHNSC) November 22, 2020

(2/2) @POTUS has never ceased to put America first by withdrawing us from outdated treaties and agreements that have benefited our adversaries at the expense of our national security.” —NSA Robert C. O’Brien

— NSC (@WHNSC) November 22, 2020

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