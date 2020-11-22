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США официально вышли из Договора об открытом небе

США официально вышли из Договора об открытом небе

Киев  •  УНН

 • 15592 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. США в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора об открытом небе. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности США, передает УНН.

“Сегодня (22 ноября — ред.) будет шесть месяцев с тех пор, как Соединенные Штаты сообщили о выходе из Договора об открытом небе. Сейчас мы уже не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами”, — заявили в Совете национальной безопасности США.

В ведомстве также процитировали советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберта О’Брайена.

“Президент никогда не прекращал ставить Америку на первое место путем выхода из устаревших соглашений и договоренностей, которые пошли на пользу нашим противникам за счет нашей национальной безопасности”, — сказал советник Трампа.

В МИД России уже осудили это решение американских властей.

“Вашингтон сделал свой ход. Ни европейская безопасность, ни безопасность Соединенных Штатов и самих их союзников от этого не выиграли. Сейчас многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты”, — говорится в заявлении российского МИД.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из Договора об открытом небе 21 мая 2020 года.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.

— NSC (@WHNSC) November 22, 2020

(2/2) @POTUS has never ceased to put America first by withdrawing us from outdated treaties and agreements that have benefited our adversaries at the expense of our national security. ” -NSA Robert C. O’Brien

— NSC (@WHNSC) November 22, 2020

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