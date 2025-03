США официально вышли из Договора об открытом небе

“Сегодня (22 ноября — ред.) будет шесть месяцев с тех пор, как Соединенные Штаты сообщили о выходе из Договора об открытом небе. Сейчас мы уже не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами”, — заявили в Совете национальной безопасности США.

В ведомстве также процитировали советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберта О’Брайена.

“Президент никогда не прекращал ставить Америку на первое место путем выхода из устаревших соглашений и договоренностей, которые пошли на пользу нашим противникам за счет нашей национальной безопасности”, — сказал советник Трампа.

В МИД России уже осудили это решение американских властей.

“Вашингтон сделал свой ход. Ни европейская безопасность, ни безопасность Соединенных Штатов и самих их союзников от этого не выиграли. Сейчас многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты”, — говорится в заявлении российского МИД.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из Договора об открытом небе 21 мая 2020 года.

"Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.

@POTUS has never ceased to put America first by withdrawing us from outdated treaties and agreements that have benefited our adversaries at the expense of our national security." -NSA Robert C. O'Brien

