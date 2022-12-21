США посилили заходи безпеки у зв'язку з візитом Зеленського - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського. Це зроблено, щоб рф не мала жодного шансу нашкодити візиту. Про це повідомило джерело CNN, передає УНН.
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За словами співрозмовника, через цю постійну загрозу вищі урядові чиновники, а також співробітники посольств у США не були поінформовані про графік візиту Зеленського.
Джерело додало, що Зеленський хотів відвідати США вже кілька місяців, але потрібно було врахувати певні фактори.
За словами співрозмовника, необхідно було прорахувати військові ризики, щоб дозволити президенту України здійснити коротку закордонну поїздку без загрози для військової ситуації в країні.
Крім того, з Білим домом потрібно було узгодити графік поїздки, щоб оцінити можливість її здійснення, додав співрозмовник.
Джерело повідомило CNN, що Зеленський не хотів би їхати, якби не було значного розвитку у двосторонніх відносинах між Україною та США. Після підтвердження плану адміністрації Байдена направити Україні новий пакет оборонної допомоги, який включає системи протиракетної оборони Patriot, Зеленський розцінив це як серйозний зсув у відносинах між двома союзниками, пише видання.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.
Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.
Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до “нової фази”.