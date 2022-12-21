США усилили меры безопасности в связи с визитом Зеленского - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Это сделано, чтобы рф не имела никакого шанса навредить визиту. Об этом сообщил источник CNN, передает УНН.
Детали
По словам собеседника, из-за этой постоянной угрозы высшие правительственные чиновники, а также сотрудники посольств в США не были проинформированы о графике визита Зеленского.
Источник добавил, что Зеленский хотел посетить США уже несколько месяцев, но нужно было учесть определенные факторы.
По словам собеседника, необходимо было просчитать военные риски, чтобы позволить президенту Украины совершить короткую заграничную поездку без угрозы для военной ситуации в стране.
Кроме того, с Белым домом нужно было согласовать график поездки, чтобы оценить возможность ее осуществления, добавил собеседник.
Источник сообщил CNN, что Зеленский не хотел бы ехать, если бы не было значительного развития в двусторонних отношениях между Украиной и США. После подтверждения плана администрации Байдена направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий в себя системы противоракетной обороны Patriot, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками, пишет издание.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом.
Зеленский выступит перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря.
Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку решил, что война в Украина перешла к “новой фазе”.