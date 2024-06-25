США попереджають, що Росія може допомогти ядерній програмі Північної Кореї в обмін на зброю
Київ • УНН
Росія може надати Північній Кореї технічну допомогу для її ядерної та ракетної програм в обмін на артилерійські боєприпаси та іншу зброю для війни в Україні, що викликає занепокоєння Китаю щодо поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків.
Росія в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси та інше озброєння для війни в Україні може надати Пхеньяну технічну допомогу з розробкою ядерної зброї і ракет великої дальності. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл у Вашингтоні на заході аналітичного центру Council on Foreign Relations, повідомляє Reuters, передає УНН.
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Тривають дискусії про те, що Північна Корея отримує взамін, і це може бути пов’язано з її ядерною програмою, розробкою ракет великої дальності, проєктами в енергетиці тощо
За його словами, від початку російського вторгнення в Україну Москва посилила військову співпрацю з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, які підтримують військово-промислову базу РФ, проте останній може бути стурбований поглибленням зв’язків Москви з Пхеньяном.
Я вважаю справедливим сказати, що Китай певною мірою стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю. Вони вказали на це в деяких наших взаємодіях і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цими речами (стрімким зближенням РФ і КНДР – ред.)
Кемпбелл уточнив, що занепокоєння китайської сторони більшою мірою пов’язане з тим, що Москва може підштовхнути Пхеньян до провокаційних кроків, таких як обстріли Південної Кореї, що призведуть до кризи в Північно-Східній Азії і чого Пекін не хотів би бачити.
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