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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США попереджають, що Росія може допомогти ядерній програмі Північної Кореї в обмін на зброю

Київ • УНН

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Росія може надати Північній Кореї технічну допомогу для її ядерної та ракетної програм в обмін на артилерійські боєприпаси та іншу зброю для війни в Україні, що викликає занепокоєння Китаю щодо поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків.

США попереджають, що Росія може допомогти ядерній програмі Північної Кореї в обмін на зброю

Росія в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси та інше озброєння для війни в Україні може надати Пхеньяну технічну допомогу з розробкою ядерної зброї і ракет великої дальності. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл у Вашингтоні на заході аналітичного центру Council on Foreign Relations, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Тривають дискусії про те, що Північна Корея отримує взамін, і це може бути пов’язано з її ядерною програмою, розробкою ракет великої дальності, проєктами в енергетиці тощо

сказав Кемпбелл.

За його словами, від початку російського вторгнення в Україну Москва посилила військову співпрацю з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, які підтримують військово-промислову базу РФ, проте останній може бути стурбований поглибленням зв’язків Москви з Пхеньяном.

Я вважаю справедливим сказати, що Китай певною мірою стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю. Вони вказали на це в деяких наших взаємодіях і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цими речами (стрімким зближенням РФ і КНДР – ред.)

підкреслив американський дипломат

Кемпбелл уточнив, що занепокоєння китайської сторони більшою мірою пов’язане з тим, що Москва може підштовхнути Пхеньян до провокаційних кроків, таких як обстріли Південної Кореї, що призведуть до кризи в Північно-Східній Азії і чого Пекін не хотів би бачити.

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та рф24.06.24, 11:12 • 16162 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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