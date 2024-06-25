США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

Россия в обмен на северокорейские артиллерийские боеприпасы и другое вооружение для войны в Украине может предоставить Пхеньяну техническую помощь с разработкой ядерного оружия и ракет большой дальности. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в Вашингтоне на мероприятии аналитического центра Council on Foreign Relations, сообщает Reuters, передает УНН.

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Продолжаются дискуссии о том, что Северная Корея получает взамен, и это может быть связано с ее ядерной программой, разработкой ракет большой дальности, проектами в энергетике и т.д сказал Кэмпбелл.

По его словам, с начала российского вторжения в Украину Москва усилила военное сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Китаем, которые поддерживают военно-промышленную базу РФ, однако последний может быть обеспокоен углублением связей Москвы с Пхеньяном.

Я считаю справедливым сказать, что Китай в определенной степени обеспокоен тем, что происходит между Россией и Северной Кореей. Они указали на это в некоторых наших взаимодействиях и мы видим определенное напряжение, связанное с этими вещами (стремительным сближением РФ и КНДР - ред.) подчеркнул американский дипломат

Кэмпбелл уточнил, что беспокойство китайской стороны в большей степени связано с тем, что Москва может подтолкнуть Пхеньян к провокационным шагам, таким как обстрелы Южной Кореи, которые приведут к кризису в Северо-Восточной Азии и чего Пекин не хотел бы видеть.

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