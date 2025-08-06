США погодили продаж Україні безпекової допомоги на понад 200 мільйонів доларів
Київ • УНН
Допомога включає ремонт гаубиць M777, логістичні послуги тощо.
Сполучені Штати Америки погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад 200 мільйонів доларів. Про це повідомив у Telegram міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
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Як зазначив Шмигаль, фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales повністю забезпечуватимуть країни-партнери. Це стало можливим завдяки домовленостям президентів України і США, Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
Безпекова допомога охоплює два пакети:
- перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму 104 млн доларів. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння;
- другий пакет, вартістю 99,5 млн доларів, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.
Нагадаємо
Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що США та НАТО ініціюють новий механізм PURL для швидкого постачання зброї Україні. Він передбачає фінансування поставок американського озброєння через добровільні внески країн-членів.