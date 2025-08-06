США согласовали продажу Украине помощи в сфере безопасности на более чем 200 миллионов долларов
Киев • УНН
Помощь включает ремонт гаубиц M777, логистические услуги и прочее.
Соединенные Штаты Америки согласовали продажу помощи в сфере безопасности Украине на сумму более 200 миллионов долларов. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Как отметил Шмыгаль, финансирование этих пакетов помощи в сфере безопасности для Украины в рамках программы Foreign Military Sales будет полностью обеспечиваться странами-партнерами. Это стало возможным благодаря договоренностям президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Помощь в сфере безопасности охватывает два пакета:
- первый пакет – это оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777 на сумму 104 млн долларов. Он предусматривает ремонтные услуги и долгосрочное техническое обслуживание этого вооружения;
- второй пакет, стоимостью 99,5 млн долларов, охватывает услуги по транспортировке и консолидации грузов, а также другие логистические услуги для поддержки программ помощи в сфере безопасности.
Напомним
Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО инициируют новый механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. Он предусматривает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы стран-членов.