США підвищили ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального рівня через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний департамент США підвищив ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня через спалах коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
"Не подорожуйте в Китай через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані. Мандрівники повинні бути готові до введення в дію обмежень на поїздки без попереднього повідомлення. Комерційні перевізники скоротили або призупинили маршрути та Китаю", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ті, хто в даний час знаходиться в Китаї, повинні розглянути можливість використання коштів комерційних. Державний департамент зажадав, щоб весь несуттєвий урядовий персонал США відклав поїздку в Китай у зв'язку з новим коронавірусом.
Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 213 осіб.