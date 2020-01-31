США повысили степень опасности посещения Китая до максимального уровня из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, который впервые обнаруженный в Ухане. Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты из Китая", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что те, кто в настоящее время находится в Китае, должны рассмотреть возможность использования средств коммерческих. Государственный департамент потребовал, чтобы весь несущественный правительственный персонал США отложил поездку в Китай в связи с новым коронавирусом.
Напомним, число жертв коронавируса в Китае достигло 213 человек.