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The Guardian

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США оголосили про нові директиви з безпеки трубопроводів після злому Colonial Pipeline

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністерство внутрішньої безпеки випустило нову директиву з безпеки для власників і операторів трубопроводів після того, як в цьому місяці в результаті злому трубопроводу Colonial Pipeline на кілька днів були порушені постачання палива на південному сході США. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

США оголосили про нові директиви з безпеки трубопроводів після злому Colonial Pipeline

Цитата

"Недавня атака програм-вимагачів на великий нафтопровід демонструє, що кібербезпека трубопровідних систем має вирішальне значення для нашої внутрішньої безпеки", - йдеться в заяві міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

Деталі

Власники і оператори важливих трубопроводів повинні будуть повідомляти про підтверджені і потенційні інциденти кібербезпеки в Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) і призначити координатора з кібербезпеки, який буде доступний 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Директива також зажадає від власників і операторів трубопроводів переглянути поточну практику кібербезпеки і виявити будь-які прогалини і заходи щодо усунення ризиків, йдеться в повідомленні. Вони повинні повідомити про ці результати в Управління транспортної безпеки, підрозділ DHS і CISA протягом 30 днів.

Хакерська атака змусила Colonial Pipeline, яка проходить від Техасу до Нью-Джерсі, закрити велику частину своєї мережі на кілька днів раніше в цьому місяці, в результаті чого тисячі заправних станцій на південному сході США залишилися без палива.

Автомобілісти, побоюючись тривалої нестачі палива, поспішили заправити свої баки, оскільки зупинка постачання палива оголило залежність країни від декількох ключових трубопроводів для задоволення потреб.

Контекст

Зупинка системи протяжністю 8 900 км стало найбільш руйнівною кібератакою за всю історію спостережень, в результаті чого мільйони барелів бензину, дизельного палива і реактивного палива не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.

Хакери взяли в заручники комп'ютерну мережу Colonial Pipeline і успішно вимагали мільйони доларів в цифровий валюті.

Інцидент висунув кібербезпеку критично важливої ​​інфраструктури США на перше місце в національному порядку денному.

Слідчі у справі Colonial Pipeline стверджують, що програмне забезпечення для атаки було поширене бандою DarkSide, до складу якої входять російськомовні і яка уникає хакерських атак на території колишнього Радянського Союзу.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія повинна нести певну відповідальність, оскільки злом стався зсередини її кордонів.

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